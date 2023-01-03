غدًا.. "الإعلام" تُكرِّم الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2022م

وأشار "المغلوث" إلى أن الجائزة شهدت هذا العام منافسة كبيرة تجاوزت 1000 مشاركة من القطاعات؛ الحكومية والخاصة وغير الربحية ومن الأفراد، التي قدمت أعمالا إبداعية متنوعة احتفالًا باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك عبر 9 مسارات إعلامية هي: الحملة الإعلامية من الجهة الحكومية، الصورة الفوتوغرافية، فيديو القطاعين الخاص وغير الربحي، المادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، التغطيات الصحفية، المنتج التلفزيوني، الإذاعة والبودكاست، الأغنية الوطنية، والأفلام السياحية.