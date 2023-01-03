غدًا.. "الإعلام" تُكرِّم الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2022م

يقيم مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2022م في نسختها الثالثة، برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.
وينطلق الحفل في الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء، على مسرح أبو بكر سالم في "بوليفارد رياض سيتي".
وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث: الحفل يستضيف عددًا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من المسؤولين والشخصيات الإعلامية والعامة على مستوى المملكة.
وأضاف: يُقام الحفل لأول مرة في منطقة فعاليات موسم الرياض "بوليفارد رياض سيتي" على مسرح أبوبكر سالم؛ بهدف تكريم الفائزين في مسارات الجائزة من الجهات والأفراد، ويشهد تدشين "مبادرة كنوز" بمركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وتكريم عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي تميزت بأعمالها الوطنية.
وأشار "المغلوث" إلى أن الجائزة شهدت هذا العام منافسة كبيرة تجاوزت 1000 مشاركة من القطاعات؛ الحكومية والخاصة وغير الربحية ومن الأفراد، التي قدمت أعمالا إبداعية متنوعة احتفالًا باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك عبر 9 مسارات إعلامية هي: الحملة الإعلامية من الجهة الحكومية، الصورة الفوتوغرافية، فيديو القطاعين الخاص وغير الربحي، المادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، التغطيات الصحفية، المنتج التلفزيوني، الإذاعة والبودكاست، الأغنية الوطنية، والأفلام السياحية.
يُذكر أن الحفل سيتم نقله على الهواء مباشرة عبر حسابيْ وزارة الإعلام وجائزة التميُّز الإعلامي في تويتر.