شهدها "الفضلي"..."سالك" و"نقوا" تتبنّيان شراكة استراتيجية لتمكين قطاع الاستزراع المائي

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة "سالك"، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مقر الوزارة اليوم, مراسم توقيع اتفاقية استحواذ شركة "سالك" -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- على 42.4% من المجموعة الوطنية للاستزراع المائي "نقوا", بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سالك المهندس سليمان الرميح وعدد من مسؤولي الشركتين.
وقال الوزير الفضلي: "إن الشراكة الإستراتيجية بين "سالك" و"نقوا" تأتي في إطار العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال ضمان استدامة الموارد الحيوية ومحققة لأهداف سالك الاستراتيجية والمتمثلة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي وتمكين قطاع الأغذية الزراعية عبر تعزيز الإنتاج المحلي الذي سينعكس على تحسين العجز في الميزان التجاري".
وأضاف: "أن هذا التوجه يتماشى مع توجهات صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته بوصفه محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد المحلي لبناء شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص، حيث ستعمل "سالك" على تطوير وتنمية قطاع الاستزراع المائي المحلي من خلال الشراكة مع "نقوا" بهدف تمكين قطاع الاستزراع المائي مما سيسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة".
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة "نقوا" الدكتور زياد الحقيل أن دخول "سالك" كمساهم يعد تحالفاً إستراتيجياً سوف يعزز من جودة واستدامة عمليات "نقوا" في مجال الاستزراع المائي التي تعد جوهر ثقافتها المؤسسية وعلامتها التجارية".
وقال: "سنعمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الأمن الغذائي وخلق قيمة اقتصادية مضافة لشركائنا وعملائنا داخل المملكة وخارجها، حيث تعتمد "نقوا" منذ نشأتها على أحدث التقنيات والممارسات لأنشطتها في مجال الروبيان والأسماك وخيار البحر والأعلاف السمكية".
من جانب آخر تعد "نقوا" ثاني استثمارات "سالك" في مجال الثروة السمكية بعد انتقال ملكية حصة الشركة السعودية للأسماك (39.99%) من صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة "سالك" في شهر مارس عام 2021م بهدف تعزيز وتطوير دور شركة "سالك" كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة وتحفيزاً لنمو القطاع، ونظراً لتمتع "سالك" بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.