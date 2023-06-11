شهدها "الفضلي"..."سالك" و"نقوا" تتبنّيان شراكة استراتيجية لتمكين قطاع الاستزراع المائي

من جانب آخر تعد "نقوا" ثاني استثمارات "سالك" في مجال الثروة السمكية بعد انتقال ملكية حصة الشركة السعودية للأسماك (39.99%) من صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة "سالك" في شهر مارس عام 2021م بهدف تعزيز وتطوير دور شركة "سالك" كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة وتحفيزاً لنمو القطاع، ونظراً لتمتع "سالك" بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.