استثمارات سوق الامتياز التجاري بالمملكة تبلغ قرابة 56 مليار ريال.. ونحو 600 علامة محلية مانحة

وأردفت عبير جليح: سوق الامتياز التجاري في المملكة يشهد نمواً كبيراً؛ إذ وصلت العلامات المحلية إلى نحو 600 علامة مانحة، مع توقعات بمضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في العلامات التجارية حيث يبلغ حجم الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة إلى 56 مليار ريال بحسب إحصاءات اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى زيادة النمو في هذا القطاع، وتمثل بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط.