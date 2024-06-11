مبادرة "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" توزع 3 آلاف هدية على الحجاج

استقبلت أمانة الطائف من خلال مبادرتها التطوعية "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" وبمشاركة جمعية العون الخيرية ووقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية والمتطوعين والمتطوعات، الحجاج القادمين من مختلف الدول في طريقهم إلى الرحاب الطاهرة، وقدمت لهم القهوة والشاي والماء والتمر، ووزعت أكثر من 3000 هدية وباقات الزهور والمظلات الواقية من الشمس والنشرات والمطويات الإرشادية والتوعوية، وذلك في ميقاتي الحج "قرن المنازل" بالسيل الكبير و"وادي محرم" بالهدا، بينما تم توفير كافة وسائل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتقاطرون باتجاه مكة المكرمة هذه الأيام عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى العاصمة المقدسة.