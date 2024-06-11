مبادرة "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" توزع 3 آلاف هدية على الحجاج

استقبلت أمانة الطائف من خلال مبادرتها التطوعية "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" وبمشاركة جمعية العون الخيرية ووقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية والمتطوعين والمتطوعات، الحجاج القادمين من مختلف الدول في طريقهم إلى الرحاب الطاهرة، وقدمت لهم القهوة والشاي والماء والتمر، ووزعت أكثر من 3000 هدية وباقات الزهور والمظلات الواقية من الشمس والنشرات والمطويات الإرشادية والتوعوية، وذلك في ميقاتي الحج "قرن المنازل" بالسيل الكبير و"وادي محرم" بالهدا، بينما تم توفير كافة وسائل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتقاطرون باتجاه مكة المكرمة هذه الأيام عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وواصلت الأمانة جهودها في مركز الفرز الأمني بالبهيتة وصالة القدوم الدولية بمطار الطائف الدولي، وذلك بدعم من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، ومتابعة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، وتنسيق تكاملي مع شركاء الأمانة من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية وغير الربحي، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الخدمات البلدية في المواقيت والمطار الدولي، وتوفير كل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة.
ويتواجد منسوبو الأمانة في المواقيت منفذ الطائف الجوي الذي يعد داعماً لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في استقبال الحجاج، وقدم متطوعون ومتطوعات من الأمانة والعديد من القطاعات غير الربحية باقات الورود والزهور لضيوف الرحمن متمنين لهم أداء مناسك الحج بيسر وسهولة في ظل الخدمات والإمكانات الضخمة التي وفرتها الحكومة الرشيدة، وتضافر جهود كافة القطاعات لراحة الحجاج وسلامتهم.
وقد أشاد ضيوف الرحمن بهذه المبادرة التي تعكس صورة حقيقية لجهود القطاعات المعنية براحة الحجاج، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، بما يتماشى مع الجهود والإمكانات التي وفّرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من دول العالم.