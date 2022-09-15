بعد أن هاجم المنازل وشوه أجساد الأطفال.. "العارضة" تحارب البعوض بالطائرات

فنظرًا لغزارة الأمطار هذا الموسم وما نتج عنها من تكاثر للبعوض والحشرات، يبذل مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة جهودًا مضاعفة في أعمال المكافحة المختلفة، والتي تشمل: الرش الأرضي لحظائر المواشي، والرش الضبابي في الفترة المسائية والصباحية، وكذلك أعمال معالجة في المستنقعات والمزارع لأجل القضاء على يرقات البعوض.