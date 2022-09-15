بعد أن هاجم المنازل وشوه أجساد الأطفال.. "العارضة" تحارب البعوض بالطائرات

يكثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة شرق جازان، جهوده لمحاربة أسراب البعوض والحشرات تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، والتي تسببت في تكون المستنقعات والغطاء النباتي وأماكن تجمع المياه في الأودية، حيث تم استخدام طائرات الرش والمركبات والفرق الأرضية للمعالجة ولرش الحظائر للقضاء عليه.
واحتلت جازان - وفق إحصائية وزارة الشؤون البلدية في العام 2020 - المرتبة الثالثة بين المناطق في انتشار بؤر الضنك، فيما جاءت الثانية في تسجيل الحالات بعد جدة.
فنظرًا لغزارة الأمطار هذا الموسم وما نتج عنها من تكاثر للبعوض والحشرات، يبذل مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة جهودًا مضاعفة في أعمال المكافحة المختلفة، والتي تشمل: الرش الأرضي لحظائر المواشي، والرش الضبابي في الفترة المسائية والصباحية، وكذلك أعمال معالجة في المستنقعات والمزارع لأجل القضاء على يرقات البعوض.
كما تشمل أعمال التحصين المختلفة للمواشي كما يتم الرش الجوي لمواقع الأودية والشعاب وبحيرة السد والمواقع التي يصعب إليها من قِبل فرع الوزارة بجازان. كما تتم أعمال التقييم الحشري والتقييم اليرقي باستمرار لمعرفة مواقع كثافة البعوض ونوعه، وتأتي هذه الجهود بصفة يومية.
وكانت بؤر حمى الضنك بلغت في العام 2020 في 6 أمانات 2.166.888 بؤرة واحتلت جازان المرتبة الثالثة بـ 171619 بؤرة فيما تصدرت جدة القائمة بـ 1301681 تلتها العاصمة المقدسة بـ 55404 وأخيرًا المدينة المنورة بـ 56 بؤرة، وذلك حسب تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما تصدرت جدة الحالات بـ 1219 حالة، تلتها جازان بـ876 ثم العاصمة المقدسة بـ 196 والقنفذة بـ 55 حالة ثم المدينة المنورة 15 ونجران أخيرًا بـ 14 حالة.
وكانت منطقة جازان شهدت خلال الفترة الماضية أمطارًا غزيرة تسببت في جريان الأودية وغرق عددٍ من المنازل؛ ما دفع إمارة المنطقة لتشكيل لجنة للتحقيق وإحالة المتسببين للنيابة العامة.