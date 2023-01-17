مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة ثمانيني مع ورم أنفي خبيث تَسبب في حدوث اختناقات وآلام حادة

نجح فريق طبي متخصص في جراحات الأنف والأذن والحنجرة، بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في استئصال ورم أنفي خبيث لمريض يبلغ من العمر 84 عامًا. وتسبب له في اختناقات تنفسية شديدة أثناء النوم، والشعور بآلام حادة، وعدم القدرة على الكلام وتناول الطعام، بالإضافة إلى حدوث نقص في نسبة الأكسجين وضعف في التركيز والنشاط العام بالجسم وتشوه في شكل الوجه؛ الأمر الذي ألزمه الفراش.