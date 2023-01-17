مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة ثمانيني مع ورم أنفي خبيث تَسبب في حدوث اختناقات وآلام حادة

نجح فريق طبي متخصص في جراحات الأنف والأذن والحنجرة، بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في استئصال ورم أنفي خبيث لمريض يبلغ من العمر 84 عامًا. وتسبب له في اختناقات تنفسية شديدة أثناء النوم، والشعور بآلام حادة، وعدم القدرة على الكلام وتناول الطعام، بالإضافة إلى حدوث نقص في نسبة الأكسجين وضعف في التركيز والنشاط العام بالجسم وتشوه في شكل الوجه؛ الأمر الذي ألزمه الفراش.
ذكر ذلك د.فيصل عبدالعزيز المسلط استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الحاصل على الزمالة البريطانية رئيس الفريق الطبي المعالج. والذي أضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحص السريري، وإجراء التحاليل المخبرية.. وقد أبانت النتائج -بصورة ملحوظة وواضحة- انتشار ورم كبير خارج الأنف، وامتداده داخل التجويف الأنفي، والتصاقه بمنطقة الحاجز والقاعدة الأنفية بطول 5 سم؛ مضيفًا أن الورم أصاب المريض منذ 4 أشهر وهو في حالة نشطة ونمو دائم.
وأشار د.المسلط إلى أنه بعد دراسة وضع المريض الصحي من قِبَل الفريق الطبي، تَقرر إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم والحد من مضاعفاته وانتشاره السريع في الوجه؛ موضحًا وجود عقبة متعلقة بجزئية التخدير العام، لكِبَر عمر المريض، ووجود بعض الأمراض المزمنة التي تُعيق ذلك، وعليه تم اتخاذ القرار بإجراء العملية الجراحة تحت التخدير الموضعي والمريض في حالة الوعي.
وأشار إلى أن الفريق الطبي نجح خلال نصف ساعة في استئصال كامل الورم وبدقة شديدة؛ حفاظًا على الأنسجة الأنفية؛ وذلك بعد تحريره من كل الالتصاقات، ومن ثم استؤنفت العملية بعمل إجراءات طبية تجميلية للأنف باستخدام تقنيات فنية وأدوات حديثة.
وفي الختام قال د.فيصل المسلط إن المريض تعافى سريعًا؛ إذ نُوِّم لمدة 4 ساعات فقط، وخرج من المستشفى في نفس اليوم وهو بخير حال ولله الحمد؛ وذلك بعد أن تم التأكد من انتهاء الأعراض السابق ذكرها.
ووجّه استشاري الأنف والأذن والحنجرة بأهمية استشارة الأطباء المتخصصين، في حال ظهور أية تكتلات أو أورام صغيرة أنفية؛ للبدء في التشخيص والعلاج والحد من مضاعفات تلك الأورام.