محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: الصيد الجائر يؤثر على تحقيق الاستدامة البيئية

وبينت من خلال تقرير لها أن الاستيلاء غير المشروع على الكائنات الفطرية بما يخالف القوانين المحلية أو الدولية في أماكن يمنع بها الصيد يُعد "صيداً جائراً" يطبق حياله مخالفات عدة؛ لما يسببه هذا الفعل من تهديد للكائنات وفقدان للتنوع البيولوجي، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/165)، وتاريخ 1441/11/19هـ واللوائح التنفيذية الصادرة به.