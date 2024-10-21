خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 50 قاضيًا بديوان المظالم

أوضح ذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ واحد من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ واحد من درجة (رئيس محكمة / أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية اثني عشر قاضيًا من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية قاضٍ واحد من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية تسعة قضاة من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ)، وترقية أربعة ملازمين قضائيين إلى درجة (قاضي /ج)، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي / ب)، و(12) ملازمًا قضائيًا على درجة (ملازم قضائي).