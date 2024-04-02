أكثر من 181 ألف كتاب تزخر بها مكتبة المسجد النبوي

وتتميز مكتبة المسجد النبوي بتعدد مصادر العلم والمعرفة باحتوائها على نوادر الطبعات من الكتب القيمة حيث توفر المكتبة أكثر من 181900 کتاب و 45 مليون ورقة مؤرشفة رقمياً و71 تصنيفاً، أبرزها كتب السيرة النبوية البالغ عددها أكثر من 4500 كتاب، وتحتوي المكتبة كذلك على أكثر من 161 ألف كتاب رقمي.