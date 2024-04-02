أكثر من 181 ألف كتاب تزخر بها مكتبة المسجد النبوي

تحوي مكتبة المسجد النبوي أكثر من 181 ألف كتاب متنوع ومختلف العلوم، تحوي أندر المطبوعات من الكتب القيمة, وتتيح المكتبة للمستفيدين إمكانية الاطلاع والبحث في المكتبة.
وتتميز مكتبة المسجد النبوي بتعدد مصادر العلم والمعرفة باحتوائها على نوادر الطبعات من الكتب القيمة حيث توفر المكتبة أكثر من 181900 کتاب و 45 مليون ورقة مؤرشفة رقمياً و71 تصنيفاً، أبرزها كتب السيرة النبوية البالغ عددها أكثر من 4500 كتاب، وتحتوي المكتبة كذلك على أكثر من 161 ألف كتاب رقمي.
كما تتميز المكتبة أيضاً بوجود قاعة للغات، تحوي على أكثر من 23 لغة عالمية بحيث توجد أكثر من 770 کتاباً مصنفاً من مختلف العلوم باللغة الأردية، وتعد من أكثر الكتب التي تحوي لغة غير العربية بالمكتبة، ويصل عدد كتب اللغات أكثر من 2500 كتاب.
كما تتميز مكتبة المسجد النبوي بقسم خاص للطفل يحتوي على أكثر من 500 كتاب في مكتبة الطفل، والتي تركز على الجوانب التعليمية والتوعوية والاهتمام بتنمية ثقافتهم.