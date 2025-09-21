لقاح الحزام الناري.. حماية أساسية للبالغين بعد سن الـ 50

من أبرز الأمثلة على أهمية التطعيم في سن متقدمة هو لقاح الحزام الناري وهو مرض فيروسي مؤلم ينتج عن إعادة تنشيط فيروس الجدري المائي الكامن في الجسم. ومع التقدم في العمر، يزداد خطر الإصابة به، حيث يُصاب واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا بهذا المرض خلال حياته. ويمكن أن يسبب الحزام الناري آلامًا شديدة تنتج عن الاعتلال العصبي الطرفي والذي قد يستمر لشهور أو حتى سنوات، والتي تؤثر على جودة حياة المريض ونشاطه اليومي. وهنا يقدم اللقاح وسيلة فعالة لتقليل مخاطر الإصابة، والحد من شدة الأعراض في حال حدوثها.