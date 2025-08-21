نسكافيه "قهوة باردة" ونادي الهلال يطلقان شراكة ملهمة لشباب السعودية

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال السيد "ستيف كالزادا" عن سعادته بالشراكة مع "نسكافيه"، العلامة التجارية التابعة لشركة "نستله"، والتي تتماشى مع طموحات الهلال في التوسّع الدولي، والشراكة مع أفضل الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى مواصلة الشراكة مع أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية. وأضاف كالزادا: "مع "نسكافيه"، نستضيف واحدة من أكبر الشركات في العالم ضمن قائمة رعاتنا. علاوة على ذلك، نواصل تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة لجمهورنا الشاب. أنا واثق من أن هذه الشراكة ستحقق نجاحًا باهرًا، وستكون مرجعًا يُحتذى به في المستقبل".