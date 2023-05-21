"الرواق السعودي" امتداد لمشاريع توسعة متلاحقة بالحرم لخدمة ضيوف الرحمن

فكان أبرز تجليات ومشاهد الحرص هي التوسعات المتلاحقة للحرم المكي وتطوير الأماكن المقدسة؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، وصولاً لإطلاق مشروع توسعة المطاف "الرواق السعودي" في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فضاعف هذا المشروع مساحة ‫الحرم المكي من 12 ألف متر مربع إلى أكثر من مليون متر مربع، ويتكون من 4 أدوار؛ الدور الأرضي، الدور الأول، الدور الثاني، والسطح"، ويستوعب 278 ألف مصلٍّ و107 آلاف طائف في الساعة.