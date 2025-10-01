البُن السعودي.. نكهة الأصالة ورمزُ الثقافة

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتزامن مع اليوم العالمي للبُن، الذي يوافق الأول من أكتوبر في كُل عام، أن مناطق المملكة (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران) تحتضن ما يتجاوز عن (1.3) مليون شجرة بُن مثمرة، تنتج أكثر من (870) طنًا من البُن الصافي سنويًا، وتتصدر منطقة جازان عدد أشجار البُن المثمرة بما يتجاوز (966) ألف شجرة مثمرة، لتُنتج أكثر من (642) طنًا من البُن الصافي، تليها منطقة عسير بأكثر من (243) ألف شجرة مُثمرة، لتُنتج أكثر من (175) طنًا من البُن الصافي، بينما يبلغ عدد أشجار البُن المثمرة في منطقة الباحة نحو (72) ألف شجرة، في حين تمت زراعة نحو (540) ألف شجرة بُن في مدينة البُن التنموية بالمنطقة وهي لا تزال في مراحلها الأولى من النمو ولم تدخل بعد مرحلة الإثمار، ومن المتوقع أن تُسهم في رفع إنتاج المنطقة مستقبلًا، إذ يبلغ الإنتاج الحالي أكثر من (36) طنًا من البُن الصافي، ويبلغ عدد الأشجار بمنطقة مكة المكرمة أكثر من (12) ألف شجرة مثمرة، لتُنتج أكثر من (10) أطنان من البن الصافي، وتضم منطقة نجران أكثر من (9) آلاف شجرة مثمرة، لتُنتج ما يزيد عن (7) أطنان من البُن الصافي.