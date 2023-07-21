"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والجموم والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة وادي الفرع والحناكية والمهد والعلا والعيص والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.