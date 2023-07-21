"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.