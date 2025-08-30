جامعة حائل تتيح للطلبة تعديل التخصص إلكترونياً حتى الأول من سبتمبر

وأشارت إلى أن التحويل بعد دراسة فصل دراسي يعتمد على المعدل التراكمي للطالب، حيث تخصص كل كلية عدداً معيناً من المقاعد الشاغرة، وتُشغَل بدءاً من أصحاب المعدلات الأعلى حتى الاكتفاء. كما أن الكليات تحدد معدلاً أدنى للدخول في المنافسة عند التحويل بين التخصصات.