جامعة حائل تتيح للطلبة تعديل التخصص إلكترونياً حتى الأول من سبتمبر

أتاحت جامعة حائل للطلبة المقبولين للعام الجامعي 1447هـ – 2025م إمكانية طلب تغيير التخصص المقبول عليه إلى تخصص آخر، وفقاً للنسب الموزونة والمقاعد الشاغرة، وذلك حتى الساعة 11:59 من مساء الاثنين المقبل الموافق 1 سبتمبر 2025.
وخصصت الجامعة، بتوجيه من رئيسها المكلف الدكتور زيد مهلهل الشمري، خياراً في الخدمات الأكاديمية بعنوان “تعديل تخصص”، دون إلزام الطالب أو الطالبة بالحضور للجامعة.
وأوضحت الجامعة في رسائل نصية بعثتها للطلاب أن قبول طلب التغيير سيُبلغ به الطالب عبر رسالة (SMS)، أما في حال عدم تحقق الرغبة، فيمكنه التقديم للتحويل بعد إكمال فصل دراسي دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة حضورياً.
وأشارت إلى أن التحويل بعد دراسة فصل دراسي يعتمد على المعدل التراكمي للطالب، حيث تخصص كل كلية عدداً معيناً من المقاعد الشاغرة، وتُشغَل بدءاً من أصحاب المعدلات الأعلى حتى الاكتفاء. كما أن الكليات تحدد معدلاً أدنى للدخول في المنافسة عند التحويل بين التخصصات.