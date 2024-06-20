أسواق جدة الشعبية تجتذب الحجاج لاقتناء الهدايا والتذكارات

وعبّر عدد من الحجيج عن سعادتهم بزيارة المملكة لأداء فريضة الحج وزيارة معالمها المتنوعة قبيل مغادرتهم لبلدانهم، متمنّين في الوقت ذاته إعادة الرحلة الإيمانية؛ لما لها من وَقْع كبير في نفوسهم، بجانب حرصهم على استغلال مواعيد جدولة رحلاتهم في زيارة أبرز معالم مدينة جدة التراثية والثقافية وأسواقها ومراكزها التي تزخر بالتنوع التراثي.