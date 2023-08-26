3 ملوك في مشهد تدشينه.. مطالبات بإنقاذ رواد طريق أبو حدرية من الزحام والحوادث!

يُعدّ طريق "أبو حدرية" واحدًا من أهم الطرق في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في المنطقة الشرقية، وقد تمّ افتتاحه قبل 39 عامًا في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، يرحمه الله؛ حيث يمتدّ الطريق من الشمال إلى الجنوب، ويربط مدنًا سعودية كالدمام والجبيل وأم الساهك وسيهات والقطيف والخفجي ومدينة صفوى، بالإضافة لطريق مطار الملك فهد الدولي، فيما يخدم الطريق قرابة مليونَيْ شخص يعيشون في المناطق التي يمرّ عليها ويعملون في شركات أغلبها في مدينة الجبيل الصناعية، كما أنه يربط السعودية بدول الخليج.