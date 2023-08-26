3 ملوك في مشهد تدشينه.. مطالبات بإنقاذ رواد طريق أبو حدرية من الزحام والحوادث!
يُعدّ طريق "أبو حدرية" واحدًا من أهم الطرق في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في المنطقة الشرقية، وقد تمّ افتتاحه قبل 39 عامًا في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، يرحمه الله؛ حيث يمتدّ الطريق من الشمال إلى الجنوب، ويربط مدنًا سعودية كالدمام والجبيل وأم الساهك وسيهات والقطيف والخفجي ومدينة صفوى، بالإضافة لطريق مطار الملك فهد الدولي، فيما يخدم الطريق قرابة مليونَيْ شخص يعيشون في المناطق التي يمرّ عليها ويعملون في شركات أغلبها في مدينة الجبيل الصناعية، كما أنه يربط السعودية بدول الخليج.
ويشهد طريق أبو حدرية حاليًّا، وتحديدًا مع بداية العام الدراسي، ازدحامًا شديدًا، وخاصة في أوقات الذروة من الشاحنات؛ مما يتسبّب في حوادث وتأخير في أوقات الدوام بالنسبة للطلاب، والموظفين أيضًا، فأصبح قائد المركبة يلعب دور الحظّ في المرور من بين هذه الشاحنات، وكأن الشعار السائد "أنت وحظك" للتخلُّص من زحمة الشاحنات دون ضرر.
ووسط هذه الأجواء المزدحمة والمحفوفة بخطر الحوادث، طالب الكثير من المواطنين بعدم دخول الشاحنات في أوقات الذروة داخل شوارع المدينة صباحًا وظهرًا، عند بداية الدوام وعند نهايته، والسماح لها بالمرور في أوقات مغايرة تمامًا؛ لتفادي الحوادث والازدحامات.
هذا، ويبلغ طول الطريق أكثر من 350 كيلومترًا، ويُعدّ معبرًا مهمًّا لسكان المنطقة، وأيضًا لسكان دول الخليج، ويُعدّ شريانًا حيويًّا ضخمًا بكثافة مرور عالية في كل ساعات اليوم، فيما تشير الإحصاءات إلى أن عدد السيارات السعودية التي تعبر الطريق يُقدّر بأكثر من 80 ألف سيارة يوميًّا.
ويعود سبب تسمية طريق أبو حدرية بهذا الاسم، إلى جبل صغير يشتهر باسم "أبو حدرية"، ولا يمكن للمسافرين رؤيته؛ حيث يقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الصحراء في الجهة الغربية من الطريق الرئيسي باتجاه دولة الكويت شمالًا.
3 ملوك في مشهد تدشينه
ويُظهر مقطع فيديو نادر افتتاح الملك خالد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، لطريق "الدمام - أبو حدرية" في نوفمبر عام 1980م؛ حيث وثّق المقطع لحظة وصول الملك خالد إلى مكان احتفالية الافتتاح، بحضور الملك فهد "ولي العهد آنذاك"، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، يرحمهم الله.
الأطول والأسرع
يُذكر أن طريق "الدمام - أبو حدرية" يُعدّ أول وأطول طريق سريع يُفتتح في المملكة حينها، بلغ طوله 161كم، ويسير في اتجاهين، ويتكون من 6 مسارات.