الشرقية.. مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر يُسَلّم 5 وحدات للأسر المحتاجة

تُواصل مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، جهودها الحثيثة لتوفر المساكن الخيرية الميسّرة للأسر المحتاجة والحالات الإنسانية الحرجة في المنطقة الشرقية، عبر مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر؛ حيث سلّمت مؤخرًا خمس وحدات سكنية للأسر المحتاجة.
وأوضح مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح بن محمد الشمراني، أن المؤسسة قامت بتسليم عدد خمس وحدات سكنية من مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر، للأسر المحتاجة، بعد دراسة حالتهم في إطار معايير دقيقة تضمن إيصال هذه الوحدات لمستحقيها الفعليين، انطلاقًا من استراتيجيته المؤسسة؛ حيث وضعت خططًا تنفيذية لعدد من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية لخدمة شرائح مختلفة من المجتمع، وعادة ما تنطلق أعمال المؤسسة من الاحتياجات التي تعبّر عنها هذه الشرائح".
وأضاف الشمراني: يبلغ عدد المباني في مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية 37 عمارة، تحتوي على 148 وحدة سكنية، وتم تأهيل 21 وحدة سكنية وتسليمها للمستفيدين، كما تم التنسيق مع إدارة المؤسسة لإيجاد برامج تدريبية وتأهيلية لأبناء الأسر المستفيدة من الإسكان؛ بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي الاعتماد على أنفسهم في تحقيق مصادر دخل تعينهم على متطلبات الحياة.
وأكد أن "هذه الجهود معروفة للجميع، وأسفرت عن إيجاد منتجات سكنية جيدة للعديد من الأسر المحتاجة وأصحاب الحالات الإنسانية".