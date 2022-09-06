الشرقية.. مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر يُسَلّم 5 وحدات للأسر المحتاجة

وأوضح مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح بن محمد الشمراني، أن المؤسسة قامت بتسليم عدد خمس وحدات سكنية من مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر، للأسر المحتاجة، بعد دراسة حالتهم في إطار معايير دقيقة تضمن إيصال هذه الوحدات لمستحقيها الفعليين، انطلاقًا من استراتيجيته المؤسسة؛ حيث وضعت خططًا تنفيذية لعدد من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية لخدمة شرائح مختلفة من المجتمع، وعادة ما تنطلق أعمال المؤسسة من الاحتياجات التي تعبّر عنها هذه الشرائح".