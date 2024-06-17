في ثاني أيام العيد.. 24 ألف ذبيحة بمسالخ الرياض و 2000 كيلوجرام من اللحوم تبرعات للمحتاجين

وأشار التقرير اليومي لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، أن الفرق الفنية قامت بـ (96) جولة رقابية، و(206) زيارات في مسالخ وأسواق المنطقة، أسفرت عن توجيه (5) إنذارات، وتسجيل بلاغٍ واحد، فيما لم تسجّل أي مخالفة، كما شهدت الجولات الرقابية إتلافاً كليّاً لـ (141) رأساً من الماشية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى (1219) إتلافاً جزئياً، مضيفةً أن عدد الأحواش بأسواق الماشية في منطقة الرياض، بلغ (4747) حوشاً، بالإضافة إلى (109) جلابات.