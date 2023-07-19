"الأحيدب": لا بد من متابعة ميدانية للمستشفيات الخاصة حتى لا تحتجز المواليد أو الجثامين

ويضيف "الأحيدب" قائلًا: "إعادة التنبيه على المستشفيات الخاصة والأهلية بمنع حجز المواليد والجثامين هذه الأيام، كما ورد في وسائل الإعلام أمر جيد، ففي الإعادة إفادة، لكن الأمر يحتاج إلى متابعة ميدانية جادة، فبعض تلك المستشفيات الخاصة تجيد التلاعب بأعصاب أب وأم سعيدين بقدوم مولودهما لهذه الحياة أو أعصاب فاقد يريد أن يعجل بدفن غالٍ ودع الحياة، فيماطلون في الإفراج عنهم؛ لوجود مطالبات مالية، ويحتاج الأمر لسرعة تطبيق ميداني لذلك المنع، تمامًا مثلما تحتاج وزارة الصحة إلى تطبيق سريع وفعال للضوابط التي صدرت من مجلس الوزراء منذ نحو سنة حول عمل الأطباء الحكوميين في المستشفيات الخاصة (خارج وقت الدوام الرسمي) وبشروط محكمة وحكيمة ومتابعة إلكترونيًا، فالمتابعة الميدانية الشاملة والدائمة مهمة جدًا، وهي سمة من سمات عهد الحزم والعزم الذي ننعم به، ولله الحمد".