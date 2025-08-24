تزايد لافت في أعداد المعتمرين.. والمدينة المنورة تواكب بتنظيم متكامل

في إطار الجهود المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن، يشهد موسم العمرة تدفقًا متزايدًا للمعتمرين والقاصدين للمدينة المنورة، وسط تناغم من الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات.
ويستقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أفواج المعتمرين القادمين من داخل المملكة وخارجها، حيث تواصل القطاعات العاملة في المطار تقديم خدمات النقل والإرشاد والإعاشة لضمان تجربة ميسرة ومريحة للزائرين.
وفي المسجد النبوي، تتوافد جموع الزائرين من مختلف الجنسيات منذ بداية الموسم، وتقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منظومة خدمية متكاملة تشمل المسجد وساحاته والمنطقة المركزية، إضافة إلى تنظيم جولات للمعالم والمزارات التاريخية.
كما يشهد ميقات "ذي الحليفة"، الواقع تحت إشراف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، كثافة متنامية في أعداد المعتمرين، وسط خدمات موسمية مستمرة تهدف إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والتقنية.
إلى ذلك، تستقبل الجوامع التاريخية في المدينة المنورة أعدادًا كبيرة من الزوار، الراغبين في أداء الصلوات والتعرّف على تاريخها المرتبط بالسيرة النبوية، في ظل بيئة خدمية تعزز أجواء الرحلة الإيمانية.