تزايد لافت في أعداد المعتمرين.. والمدينة المنورة تواكب بتنظيم متكامل

إلى ذلك، تستقبل الجوامع التاريخية في المدينة المنورة أعدادًا كبيرة من الزوار، الراغبين في أداء الصلوات والتعرّف على تاريخها المرتبط بالسيرة النبوية، في ظل بيئة خدمية تعزز أجواء الرحلة الإيمانية.