الإطاحة بمغسلة الـ"5 نجوم" المُخالفة داخل حوش بـ"رميدة الطائف"

تمكَّنت أمانة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد"، خلال متابعة فرضتها؛ من اكتشاف أحد الأحواش الكبيرة بحي الرميدة، حوّلهُ مجموعةٌ من العمالة الوافدة والمُخالفة لـ"مغسلة 5 نجوم".
المغسلة يدوية ومُجهّزة بكل الأدوات اللازمة والموادّ التي تُستخدم في غسل الملابس بجميع أنواعها، والمفروشات، والبطانيات وغيرها؛ حيث تعمل على مدار الساعة.
يأتي ذلك في ظل توافر العمالة المخالفة التي تفعل ذلك، وسط توافد الكثير من الزبائن عليهم، وغالبيتهم وافدون، دون أي خوف من الخطورة التي تُشكلها تلك المغسلة على الصحة العامة، ومنع ممارستها لذلك العمل المخالف، باعتبارها بؤرةً ومصدرًا لانتقال الأمراض.
بلدية الطائف الجديد، بقيادة رئيسها إبراهيم بن هيف الحارثي، ومجموعة من المراقبين؛ كانوا قد أحكموا قبضتهم على موقع المغسلة، واختاروا الوقت المناسب لعملية كشفها وضبطها.
وتفتقد تلك المغسلة لأدنى الاشتراطات الصحية، وشغلت عمالة مخالفة دون شهادات صحية. فيما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال العمالة والموقع.