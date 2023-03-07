الإطاحة بمغسلة الـ"5 نجوم" المُخالفة داخل حوش بـ"رميدة الطائف"

يأتي ذلك في ظل توافر العمالة المخالفة التي تفعل ذلك، وسط توافد الكثير من الزبائن عليهم، وغالبيتهم وافدون، دون أي خوف من الخطورة التي تُشكلها تلك المغسلة على الصحة العامة، ومنع ممارستها لذلك العمل المخالف، باعتبارها بؤرةً ومصدرًا لانتقال الأمراض.