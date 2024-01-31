"فاطمة الشمري" متحدّثًا رسميًّا لـ"المساحة والمعلومات الجيومكانية"

وتمتلك "الشمري" علاقات وخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، من خلال خبراتها داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركتها في عدد من المؤتمرات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية، وورش العمل المحلية والدولية.