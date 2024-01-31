محليات

"فاطمة الشمري" متحدّثًا رسميًّا لـ"المساحة والمعلومات الجيومكانية"

تتمتّع بخبرات متنوعة في "الإعلام والتواصل والعلاقات العامة"
فاطمة بنت فهد الشمري
فاطمة بنت فهد الشمري

أصدرت الهيئةُ العامة للمساحة والمعلومات "الجيومكانية" قرارًا بتعيين "فاطمة بنت فهد الشمري" متحدثًا ومستشارًا إعلاميًّا في الهيئة؛ لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي بما يحقّق مستهدفات وتطلعات الهيئة.

وتمتلك "الشمري" علاقات وخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، من خلال خبراتها داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركتها في عدد من المؤتمرات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية، وورش العمل المحلية والدولية.

وحصلت "الشمري" على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع وقيادة التكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية، والبكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، ولديها العديد من المشاركات والأطروحات العلمية في المجال الإعلامي والعلاقات.

وتعمل الهيئة "الجيومكانية"، وفق تنظيمها، على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء، وتستهدف القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي والأفراد، وتسهم في توفير المعلومات الجيومكانية.

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
فاطمة بنت فهد الشمري

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