"النائب العام" يتفقد نيابة الأحساء ويلتقي منسوبيها وعددًا من المراجعين

وتفصيلاً، التقى الشيخ المعجب أعضاء ومنسوبي النيابة العامة، وأكد أهمية تضافر الجهود المشتركة، والتكامل بين النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية لمعالجة القضايا الجزائية وفق النظام بشكل عاجل، خاصة قضايا الموقوفين منهم، والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم، ورعاية حقوقهم المكفولة نظامًا عبر الجولات الرقابية على السجون ودور التوقيف.