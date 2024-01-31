"النائب العام" يتفقد نيابة الأحساء ويلتقي منسوبيها وعددًا من المراجعين

تفقَّد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، الموافق 31 يناير 2024، النيابة العامة بمحافظة الأحساء، وذلك ضمن جولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في السعودية.
وتفصيلاً، التقى الشيخ المعجب أعضاء ومنسوبي النيابة العامة، وأكد أهمية تضافر الجهود المشتركة، والتكامل بين النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية لمعالجة القضايا الجزائية وفق النظام بشكل عاجل، خاصة قضايا الموقوفين منهم، والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم، ورعاية حقوقهم المكفولة نظامًا عبر الجولات الرقابية على السجون ودور التوقيف.
والتقى النائب العام عددًا من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية، ووجّه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.
وتُعدُّ هذه الجولة امتدادًا لجولات النائب العام للوقوف على العمل القضائي النيابي، ولقاء مراجعي النيابة العامة، ومعالجة طلباتهم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- في هذا الشأن.