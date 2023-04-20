معتكفون بالمسجد الحرام ينوّهون بالجهود.. خدمات عظيمة والفرحة لا توصف

وذكر الزائر من دولة كينيا أبوبكر محمد أنه وجد كل ما يحتاج إليه من راحة وخدمات في المكان المخصص للاعتكاف، معربًا أنه سعيد جدًا بعد أن تم قبول طلبه في الاعتكاف، مؤكدًا أنه لمس كل الرعاية والاهتمام من العاملين في المسجد الحرام، وسوف يعمل على إيصال الصورة المشرقة عن دور المملكة لبلاده في خدمة ضيوف الرحمن.