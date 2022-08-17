البريد السعودي "سبل" يطلق 10 فروع بهويته الجديدة

وسعيًا للارتقاء بخدمة العملاء بأعلى مستويات الخدمة، ستقدم هذه الفروع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، مثل الصندوق الرقمي وأوفر، إلى جانب عدد من المنتجات والخدمات مثل الإكسبريس للشحن الداخلي والدولي، واقتصادي، وخدمة الرسائل، وتجهيز الشحنات، وتسليم واستلام منتجات التجارة الإلكترونية، وتجديد جواز السفر، وخدمات الاتصالات.