مشاركون في المنتدى السعودي للإعلام: صقل المواهب بالتدريب العملي رهان على ازدهار المستقبل

من جهته، قال مدير البرامج التدريبية في أكاديمية (MBC) بندر سيف: "لا نركز على استقطاب المواهب بقدر التركيز على إيجاد المواهب من خلال منح الأشخاص التدريب والتوجيه"، مشيرًا إلى قصص نجاح كبيرة في التدريب العملي تم توظيفها في مواقع مهمة في MBC.