الإحصاء: التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر سبتمبر 2025

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 582 عنصرًا، في حين أن مؤشر أسعار الجملة (WPI) يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندًا.