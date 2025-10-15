الإحصاء: التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر سبتمبر 2025

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بلغ 2.2% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بنظيره من العام السابق (سبتمبر 2024)، في حين سجَّل مؤشر أسعار المستهلك تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 % مقارنةً بشهر أغسطس 2025م على أساس شهري.
وبينت أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بلغ 2.1% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنةً بنظيره من عام 2024، في حين بلغ مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري نسبة 0.3% في شهر سبتمبر 2025م مقارنةً بشهر أغسطس 2025.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 582 عنصرًا، في حين أن مؤشر أسعار الجملة (WPI) يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندًا.