جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات القبول على الزمالات الطبية في طب الأسنان

وأوضحت العمادة أن شروط القبول على البرامج تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، ويُشترط معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية، وكذلك أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إكمال تدريب سنة الامتياز، والحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية، ويُستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمون الحاصلون على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية هي اللغة الإنجليزية؛ على أن تكون اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ودرجات الحد الأدنى لها كما يلي: درجة (61) في اختبار TOEFL IBT درجة (6) في اختبار IELTS درجة (83) في اختبار STEP.