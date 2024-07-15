جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات القبول على الزمالات الطبية في طب الأسنان

بدأت عمادة الدراسات العليا والبحوث بجامعة أم القرى اليوم، في استقبال طلبات القبول على برامج الزمالات الطبية في كلية طب الأسنان للعام الجامعي 1446هـ، والمتمثلة في برنامج الزمالة الطبية في تخصص تقويم الأسنان والوجه والفكين بقسم وقاية الأسنان، وكذلك برنامج الزمالة الطبية في تخصص طب الفم بقسم علوم الفم الأساسية والسريرية، بالإضافة إلى برنامج الزمالة الطبية في تخصص علاج عصب وجذور الأسنان بقسم العلاج التحفظي.
وأوضحت العمادة أن شروط القبول على البرامج تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، ويُشترط معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية، وكذلك أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إكمال تدريب سنة الامتياز، والحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية، ويُستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمون الحاصلون على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية هي اللغة الإنجليزية؛ على أن تكون اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ودرجات الحد الأدنى لها كما يلي: درجة (61) في اختبار TOEFL IBT درجة (6) في اختبار IELTS درجة (83) في اختبار STEP.
وأشارت إلى أن مدة صلاحية اختبارات اللغة الإنجليزية (TOEFL/ IELTS) سنتان من تاريخ الاختبار، ومدة صلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار؛ لافتة النظر إلى أنه يجب على المتقدم الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودية، وأن يجتاز الاختبار المقدم من القسم.