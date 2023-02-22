"البنيان": استحضار يوم التأسيس يجعلنا ندرك مكانتنا منذ القِدم للتعامل مع الواقع وبناء المستقبل

وقالت: "إن استحضار يوم التأسيس يجعلنا ندرك مكانتنا العالمية منذ القدم، وأصالة هذه البلاد للتعامل مع الواقع وبناء المستقبل، ونؤكد أن المملكة العربية السعودية دولة قائدة ورائدة، وهذا منذ اللحظة الأولى لتأسيسها. وكل ذلك دافع لأبناء الوطن للتقدم والعطاء والبذل في سبيل نماء بلادهم وازدهارها. ونستشهد هنا برد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على أمين الريحاني عندما قرأ عليه بيتًا من الشعر يقول فيه: (نبني كما كانت أوائلنا تبني.. ونفعل مثلما فعلوا)، فرد الملك عبدالعزيز: "نحن نبني - يا أستاذ - كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل -إن شاء الله- فوق ما فعلوا. واليوم الجميع يرى المملكة العربية السعودية على قمة تاريخ العالم، فمن أراد أن يتعرف على هذا الصرح العظيم عليه أولًا معرفة تاريخ تأسيسه، وجذوره العميقة منذ ثلاث قرون. دامت بلادنا عزيزة شامخة، وتاريخها حاضرًا في قلوبنا وأذهاننا على مر التاريخ".