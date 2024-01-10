"سلمان بن سلطان" يُنوّه بدعم القيادة لهيئة تطوير المدينة المنورة وهيئات التطوير في مناطق السعودية

نوّه الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بالدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وهيئات التطوير في مناطق السعودية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-؛ للقيام بالأدوار التي تضطلع بها الهيئات ضمن مهماتها واختصاصاتها في التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، ودورها في توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
جاء ذلك خلال زيارة أمير المدينة المنورة مقر الهيئة مساء اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وخلال الزيارة اطلع أمير المنطقة على منظومة العمل في الإدارات التنفيذية بالهيئة، كما استمع سموه إلى شرح موجز عن المشاريع التنموية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها ضمن استراتيجية الهيئة المتوائمة مع مستهدفات تعزيز جودة الحياة للسكان، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف ضمن برامج رؤية السعودية 2030، بالشراكة مع القطاعات الحكومية كافة.
كما عقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة اجتماعًا مع المديرين التنفيذيين وقيادات الهيئة. وجرى خلال الاجتماع استعراض جانب من الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، إضافة إلى مناقشة خطط التنمية المستدامة والبرامج والمشروعات التنموية التي تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى منطقة المدينة المنورة. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المدرجة على قائمة أعمال الزيارة.
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف الجهات ذات الارتباط على مستوى المنطقة.
وفي ختام الاجتماع ثمّن الأمير سلمان بن سلطان جهود كوادر الهيئة في تهيئة الفرص وتسخير الميزات النسبية التي تتمتع بها المنطقة في دعم منظومة التنمية المستدامة.
من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة على تمكينه ودعمه المشاريع التطويرية والمبادرات التنموية التي تنفذها الهيئة في إطار تعزيز الجوانب العمرانية والتطويرية والإنسانية التي تعيشها المنطقة.