"سلمان بن سلطان" يُنوّه بدعم القيادة لهيئة تطوير المدينة المنورة وهيئات التطوير في مناطق السعودية

نوّه الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بالدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وهيئات التطوير في مناطق السعودية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-؛ للقيام بالأدوار التي تضطلع بها الهيئات ضمن مهماتها واختصاصاتها في التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، ودورها في توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.