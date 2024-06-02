"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وموجة حارة وأتربة مثارة

"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وموجة حارة وأتربة مثارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وتبوك وعسير وجازان وحائل والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الـ 17 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة يبنع النخل والمدينة المنورة والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الحناكية والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة تبوك لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجمعة ورماح والخرج والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي وحائل والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا غزيرة على رجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الاثنين.