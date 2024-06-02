"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وموجة حارة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الـ 17 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.