"الداخلية" تختتم "البرنامج التثقيفي 5" لأبناء الشهداء في جازان

وشمل البرنامج زيارة قاعدة حرس الحدود في البحر الأحمر، ومركز تدريب حرس الحدود بمنطقة جازان، وأنشطة ترفيهية وألعابًا حركية، واستعراض السفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام، وجهود رجال الدفاع المدني في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقديم خدمات السجل المدني للمشاركين، ومحاضرات توعوية حول مخاطر داء السكري، وأهمية الإسعافات الأولية.