نادي رؤية 2030 بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "قروش" لبناء جيل من المستثمرين

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب ضمن مستهدفات رؤية 2030، يطلق نادي رؤية 2030 بجامعة الملك سعود برنامج "قروش" خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر، في مبادرة تهدف إلى تحويل الأفكار الطلابية إلى مشاريع قابلة للنمو والتمويل، وبناء جيل جديد من المؤسسين القادرين على دخول السوق بثقة وأدوات عملية.
ويتميّز البرنامج بتركيبته النوعية التي تجمع بين التدريب النظري والعمل الميداني؛ إذ تشمل فعالياته ورشًا مكثفة في بناء عقلية المؤسس، وتأسيس نماذج العمل، وتقييم المنتجات، وتحليل فجوات السوق، واستراتيجيات التوسع، إضافة إلى جلسات تدريبية على مهارات العرض أمام المستثمرين.
ويثري البرنامج عدد من الأسماء المؤثرة في مشهد ريادة الأعمال السعودي؛ من بينهم ديم البسام، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة The Independent، ويارا النملة، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة WMM القابضة، ومنصور الصعنوني، مؤسس شركة السمحانية للتطوير العقاري، حيث يقدم كل منهم خبراته وتجربته العملية للمشاركين بما يعكس واقع السوق وتحدياتها.
وتُختتم الفعاليات يوم الخميس بالعروض النهائية للمشاريع الناشئة، التي تمنح المشاركين فرصة مباشرة للتواصل مع المستثمرين وصنّاع القرار في بيئة تحاكي منصات العرض الاحترافية. ويتبع ذلك حفل توزيع الجوائز التي تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال سعودي، وهي جوائز تهدف إلى دعم بناء النماذج الأولية وتسريع الانتقال من الفكرة إلى "المنتج الأولي القابل للتجربة".
ويضم مسار التحكيم لجنة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال، من بينهم:
عبدالله القصبي، الرئيس التنفيذي لشركة رُزم للاستثمار، وخالد زين العابدين، الرئيس التنفيذي ومؤسس Baunat Ventures، وفيصل العبدالسلام، الرئيس التنفيذي ومؤسس Core Vision، وراكان أبو نيان، المدير التنفيذي لمجموعة MAIG الاستثمارية، وعبدالرحمن الحواس، الشريك المؤسس لـ"ودائع"، وإياد الرشيد، مؤسس "شاورمر"، وهي أسماء تعكس الثقل الاستثماري للفعالية وتمنح المشاركين فرصة تقييم مشاريعهم وفق معايير سوقية حقيقية.