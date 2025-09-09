"نينجا" الراعي الرسمي لمهرجان عتيقة للتمور ضمن دعمه للفعاليات المجتمعية والتراثية

تواصل شركة “نينجا”، المتخصصة في التوصيل الفوري والتجارة السريعة، مشاركتها في مهرجان موسم عتيقة للتمور بصفتها الراعي الرسمي، وذلك في إطار دورها في دعم الفعاليات المحلية وتعزيز حضورها المجتمعي.
ويُعد مهرجان عتيقة أحد أبرز المواسم الزراعية في المنطقة، ويقام في سوق عتيقة المركزي بمدينة الرياض، مستقطبًا المهتمين بمنتجات التمور من مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء تراثية وتجارية تجمع المزارعين والحرفيين والزوار.
وتأتي مشاركة “نينجا” في المهرجان ضمن التزامها بالتفاعل المباشر مع المجتمع، ودعم الفعاليات التي تبرز الإنتاج المحلي والهوية الثقافية، بما يعكس حرص الشركة على الارتباط بالمناسبات التي تجمع بين التراث والاقتصاد.
ويمثل هذا الحضور امتدادًا لاستراتيجية “نينجا” في بناء علاقات أعمق مع الجمهور، عبر التواجد في منصات تعبّر عن قيم الانتماء، والاحتفاء بالمنتجات الوطنية، وتعزيز تجربة التفاعل بين العلامة التجارية والمجتمع المحلي.