لأول مرة على مستوى المحافظة.. إصلاح فتق المستقيم لمريضة بـ"تخصصي الطائف"

تمكّن فريق جراحة القولون والمستقيم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، من إصلاح فتق بالمستقيم أو ما يعرف بـ (القيلة المستقيمية Rectocele) وذلك لأول مرة على مستوى المحافظة.
وتحدث هذه الحالات عادةً عندما يضعف جدار الأنسجة الرفيع الذي يفصل المستقيم عن المهبل متسببًا في بروز الجدار الأمامي للمستقيم. ويمكن للولادة وغيرها من العمليات التي تُشكل ضغطًا على أنسجة الحوض أن تؤدي إلى حدوثه.
وأوضح لـ "سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أنه قد تم معاينة المريضة ذات الـ 35 عامًا عن طريق العيادة الخارجية، حيث كانت تعاني بسبب بروز الجدار الأمامي للمستقيم مع صعوبات بالإخراج، وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة تبين وجود فتق بالمستقيم، ما استدعى تنويمها لإجراء الجراحة من قِبل الفريق الطبي الجراحي، مؤكدًا أنه تم إخراج المريضة من المستشفى خلال يومين من دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.
قام بإجراء العملية الدكتور عبد الله الصواط استشاري جراحة القولون والمستقيم، وكل من الدكتورة سوزان عبد اللطيف، والدكتورة نور فيومي.
وأفاد الدكتور عبد الله الصواط متحدثًا لـ "سبق"، بأن هذه الحالات تعد شائعة لدينا ويتفادى المرضى زيارة الطبيب المختص بسبب التحرّج غالبًا، وتتعدد الأسباب لحدوثها ويزيد خطر الإصابة بها إمّا لأسباب وراثية، والولادات الطبيعية المتكررة، والتقدم بالعمر وإما السمنة.