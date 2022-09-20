لأول مرة على مستوى المحافظة.. إصلاح فتق المستقيم لمريضة بـ"تخصصي الطائف"

وأوضح لـ "سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أنه قد تم معاينة المريضة ذات الـ 35 عامًا عن طريق العيادة الخارجية، حيث كانت تعاني بسبب بروز الجدار الأمامي للمستقيم مع صعوبات بالإخراج، وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة تبين وجود فتق بالمستقيم، ما استدعى تنويمها لإجراء الجراحة من قِبل الفريق الطبي الجراحي، مؤكدًا أنه تم إخراج المريضة من المستشفى خلال يومين من دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.