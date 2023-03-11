مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُكَرّم الفائز بالشوط الثالث لسباق "كأس المؤسس للفروسية"

كرّمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية -بوصفها راعيًا لكأس الملك عبدالعزيز للفروسية لهذا العام- الفائز في الشوط الثالث الجواد عنود الغضى للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز؛ حيث تَفضل هشام بن سليمان الحبيب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، بتسليم الجائزة.
وبهذه المناسبة، قال هشام الحبيب: إن مشاركة المجموعة في أهم حدث في موسم السباقات "كأس المؤسس للفروسية"؛ تأتي في إطار استراتيجيتها لدعم ورعاية مبادرات القطاعات الوطنية والحيوية، كقطاع الفروسية والترفيه والرياضة وغيرها، وهو امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه المجموعة لدعم هذه الأنشطة الوطنية والمجتمعية.
وشدد على أن النهضة التي تعيشها الفروسية وسباقات الخيل؛ لم يتسنَّ لها أن تصل إلى ما وصلت إليه من مستويات، وما حققته من إنجازات وتطور شامل حتى أصبحت محط أنظار الجميع بمنشآتها وميادينها وسباقاتها؛ لولا الدعم اللا محدود من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأضاف أن المجموعة ستستمر في دعم مثل هذه الأنشطة والمسابقات التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ خاصة في جانب الفروسية والترفيه والرياضة.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب رعَت العديد من الفعاليات الوطنية، ككأس السعودية للفروسية، وسباق الخيل 2023، وموسم الرياض للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وشركة رياضة المحركات السعودية، للجولة الحاسمة لكأس العالم للسيارات السياحية WTCR وفعاليات أخرى عديدة.