مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُكَرّم الفائز بالشوط الثالث لسباق "كأس المؤسس للفروسية"

وشدد على أن النهضة التي تعيشها الفروسية وسباقات الخيل؛ لم يتسنَّ لها أن تصل إلى ما وصلت إليه من مستويات، وما حققته من إنجازات وتطور شامل حتى أصبحت محط أنظار الجميع بمنشآتها وميادينها وسباقاتها؛ لولا الدعم اللا محدود من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.