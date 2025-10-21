"القيادة" تهنئ الملك محمد السادس بفوز المنتخب المغربي تحت 20 سنة بكأس العالم لكرة القدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت (20) سنة لكرة القدم بكأس العالم.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات له بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المملكة المغربية الشقيق التقدم والرقي.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك محمد السادس.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبه وبلده الشقيق.