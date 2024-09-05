استمطار السحب.. تقنية رائدة لزيادة الهاطل المطري في المملكة

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج المهندس أيمن البار؛ أن استمطار السحب؛ يتم من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، مما يغير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها؛ مبيناً أنه يجرى في هذه العملية تحفيز السحب من خلال استخدام الطائرات أو المولدات الأرضية وحقنها بجزيئات من الملح؛ فتتشكل بلورات ثلجية تتكثف في المطر مما يساعد على زيادة هطول الأمطار من سحابة واحدة بنسبة تصل إلى 20% في الظروف المثالية.