مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة شابّ مع تشوُّه خلقي نادر في القدم بعملية معقدة

تمكّن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، من إجراء عملية جراحية معقدة لشابّ يبلغ من العمر 16عامًا، ووُلد بعيب خلقي تمثّل في انضمام مشط القدم، مع انحراف شديد في زاوية الكعب إلى الخارج، بالإضافة إلى دوران الساق. ذكر ذلك الدكتور عمرو الحقيل استشاري جراحة العظام، المتخصص في إصابات الحوادث والجراحات الترميمية ومناظير القدم والكاحل، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد والزمالة الكندية.
والذي أضاف: أن الشاب راجع المستشفى بعد معاناة طويلة من صعوبة المشي والحركة وعدم القدرة على أداء المهام اليومية، وسبق أن راجع عدة مستشفيات داخل وخارج المملكة، ولكن حالته لم تتحسن، وفور وصوله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب تم الاطلاع على ملفه الطبي وأجريت له حزمة من الفحوصات دقيقة، أبرزها الرنين المغناطيسي "M.R.I"، والتصوير الطبقي "C.T Scan"، والتحاليل المخبرية. وكشفت صورُ الأشعة وجودَ انحراف حادّ في زاوية الكعب إلى الخارج، مع انضمام مشط القدم، بالإضافة إلى دوران الساق، موضحًا أن هذا العيب الخلقي يُعدّ من التشوهات الولادية النادرة.
وتابع "د. الحقيل" قائلًا: إن الفريق الطبي درس المعطيات التي قدّمتها نتائج الفحوصات، وخلص إلى خطة علاجية تم بمقتضاها إجراء عملية جراحة استمرت "6" ساعات، تم فيها تعديل وترميم العظام وإرجاع زاوية مشط القدم للوضع الصحيح، مع تعديل زاوية الكعب ودوران الساق، إضافة إلى عمل زراعة عظمية في مفصل الكعب، نقل بعدها المراجع لجناح التنويم.
وختم "د. الحقيل" حديثه بالتأكيد على أن جهود الفريق الطبي تكلّلت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استعادت قدم المراجع شكلها الطبيعي، كما أنه استطاع الوقوف على قدميه نفس يوم العملية، موضحًا أنه خضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف، بهدف تقوية وتنشيط وكذلك رفع كفاءة العضلات والأربطة والغضاريف في كامل الساق، مؤكدًا على أنه راجع العيادة بعد عدة أسابيع، وقد استعاد قدراته الحركية ومارس حياته بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، يُقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية والدولية في تخصصات جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، كما تتوفر في المستشفى أحدث الأجهزة الطبية؛ الأمر الذي أهّله للاستحواذ على العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي من أبرزها: شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI"، واعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية "JCI"، بالإضافة إلى جوائز التميز بالشرق الأوسط في الخدمات الجراحية وأمان وسلامة المرضى، وعلى اعتماد المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز "SRC".