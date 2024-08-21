مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة شابّ مع تشوُّه خلقي نادر في القدم بعملية معقدة

والذي أضاف: أن الشاب راجع المستشفى بعد معاناة طويلة من صعوبة المشي والحركة وعدم القدرة على أداء المهام اليومية، وسبق أن راجع عدة مستشفيات داخل وخارج المملكة، ولكن حالته لم تتحسن، وفور وصوله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب تم الاطلاع على ملفه الطبي وأجريت له حزمة من الفحوصات دقيقة، أبرزها الرنين المغناطيسي "M.R.I"، والتصوير الطبقي "C.T Scan"، والتحاليل المخبرية. وكشفت صورُ الأشعة وجودَ انحراف حادّ في زاوية الكعب إلى الخارج، مع انضمام مشط القدم، بالإضافة إلى دوران الساق، موضحًا أن هذا العيب الخلقي يُعدّ من التشوهات الولادية النادرة.