يحفظ سلامة البيئة والآخرين.. "النقل": 4 فوائد لتثبيت البضائع بشكل جيد وآمن

وأضافت الهيئة أن التثبيت الآمن للبضائع يقلل الحوادث أثناء النقل، ويعزز السلامة، ويحمي البضائع ويقلل من خطر تلفها أو تلف أجزائها أثناء عملية النقل، وتقليل الفراغات واستغلال المساحات في الشاحنة ما يحافظ على توازنها