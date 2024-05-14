اليوم.. انطلاق "مهرجان القنفذة" للمانجو.. استعراض للمحصول وجذب للاستثمارات

ينطلق اليوم الثلاثاء وبرعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبحضور محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، مهرجان مانجو القنفذة الثالث عشر بالمحافظة، والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.
ويهدف المهرجان لدعم مزارعي محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها لتسويق منتجاتهم من فاكهة المانجو والتعريف بها، بالإضافة إلى تعريف زوار المهرجان والمهتمين بإنتاج المحافظة من فاكهة المانجو؛ حيث تنتج قرابة أربعة آلاف مزرعة تحوي نحو 500 ألف شجرة مانجو، 50 ألف طن من الفاكهة سنويًّا.
ويصاحب المهرجان العديدُ من الفعاليات، تتضمن عددًا من الأجنحة لأكثر من 30 مزرعة تعرض فيها منتج فاكهة المانجو، وكذلك تتواجد الأسر المنتجة، والفلكلوريات الشعبية، والركن التراثي، بالإضافة إلى المسابقات التي تقام لزوار المهرجان.
وتساهم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة كونها شريك نجاح في دعم المهرجان والتسويق للمنتجات التي تزخر بها محافظة القنفذة، وتطوير هذا القطاع، والتعريف بالدعم السخي من قِبَل قيادتنا الرشيدة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وما وصل له الإنتاج الزراعي بالمحافظة من محصول المانجو.
وتشكّل فعاليات المهرجان أيضًا فرصةً للتواصل الاجتماعي وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع المحلي والزوار؛ حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز روابط الصداقة والتعاون المثمر بين المهتمين في زراعة المانجو.
يُذكر أن زراعة المانجو بدأت في القنفذة منذ نحو 50 عامًا، وتمت إقامة 12 مهرجانًا بالمحافظة منذ عام 1431هـ، وتعكس هذه الفعاليات السنوية التزام المحافظة بالاستدامة البيئية وتعزيز التنمية المحلية؛ حيث تعتبر زراعة المانجو جزءًا هامًّا من الاقتصاد المحلي، ومصدرًا رئيسيًّا للدخل للكثير من الأسر في المنطقة.