اليوم.. انطلاق "مهرجان القنفذة" للمانجو.. استعراض للمحصول وجذب للاستثمارات

يُذكر أن زراعة المانجو بدأت في القنفذة منذ نحو 50 عامًا، وتمت إقامة 12 مهرجانًا بالمحافظة منذ عام 1431هـ، وتعكس هذه الفعاليات السنوية التزام المحافظة بالاستدامة البيئية وتعزيز التنمية المحلية؛ حيث تعتبر زراعة المانجو جزءًا هامًّا من الاقتصاد المحلي، ومصدرًا رئيسيًّا للدخل للكثير من الأسر في المنطقة.