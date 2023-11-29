"فلكية جدة": "رمز الحب" يقترن بالسماك الأعزل.. قبل شروق شمس الخميس

وتابع رئيس الجمعية: السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، مما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما، ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقًا بنحو 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.