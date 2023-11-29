"فلكية جدة": "رمز الحب" يقترن بالسماك الأعزل.. قبل شروق شمس الخميس

أفادت الجمعية الفلكية بجدة بأنه سيُرصد اقتراب كوكب الزهرة "رمز الحب" والنجم السماك الأعزل (ظاهرياً) من بعضهما، وذلك قبل صبيحة الخميس 30 نوفمبر 2023 بنحو 3 ساعات قبل شروق الشمس.
وأشار المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية إلى أن الحدث سيكون مشاهدًا بسهولة بالعين المجردة.
وأضاف: الزهرة والسماك الأعزل سيفصل بينهما 4.3 درجة، مما يعني أنهما سيكونان في نفس مجال رؤية المنظار مقاس 10 x 50 حتى اليوم الثالث من ديسمبر 2023.
وأردف "أبوزاهرة": سيظهر كوكب الزهرة للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، وعند رؤيته من خلال تلسكوب متوسط يلاحظ أن قرصه في مرحلة الأحدب مضاء بنسبة 67% بنور الشمس في الوقت الحالي.
وتابع رئيس الجمعية: السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، مما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما، ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقًا بنحو 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.
جدير بالذكر أن آخر اقتران بين الزهرة والسماك الأعزل رُصِد في سماء الوطن العربي حدث بسماء المساء في الخامس من سبتمبر 2021 .