في يومه الأول.. إقبال غير مسبوق من زوار معرض برلين السياحي 2024 على جناح المملكة

شهد جناح المملكة العربية السعودية في معرض برلين الدولي للسياحة 2024، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، إقبالًا غير مسبوق لزوار المعرض من جميع دول العالم التي تتخطى 190 جنسية؛ حيث تَوافد الآلاف من الزوار والمسؤولين للاطلاع على ما تملكه المملكة العربية السعودية من مقومات سياحية متنوعة.
وخلال اليوم الأول للمعرض، استقبل الجناح السعودي ما يتخطى 6 آلاف زائر حسب بعض الشركات المشاركة، وعبّروا عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من عروض مميزة وفريدة من نوعها، تجسّد ثقافة المملكة العربية السعودية وتاريخها العريق.
وتَضمن الجناحُ السعودي العديدَ من الفعاليات والعروض التي جذبت الزوار، مثل العروض الفلكلورية السعودية، وعروض الطهي، وعروض الحِرَف اليدوية، بالإضافة إلى عروض الأفلام الوثائقية التي تُبرز جماليات المملكة العربية السعودية ومناطقها السياحية المتنوعة عبر شاشات العرض الكبيرة.
وأعرب العديد من الزوار عن سعادتهم بزيارة الجناح السعودي؛ مؤكدين أن ما شاهدوه من عروض وفعاليات قد غيّر تمامًا نظرتهم عن المملكة العربية السعودية، وأصبحوا أكثر رغبة في زيارتها والتعرف على ثقافتها عن قرب.