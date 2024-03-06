في يومه الأول.. إقبال غير مسبوق من زوار معرض برلين السياحي 2024 على جناح المملكة

شهد جناح المملكة العربية السعودية في معرض برلين الدولي للسياحة 2024، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، إقبالًا غير مسبوق لزوار المعرض من جميع دول العالم التي تتخطى 190 جنسية؛ حيث تَوافد الآلاف من الزوار والمسؤولين للاطلاع على ما تملكه المملكة العربية السعودية من مقومات سياحية متنوعة.