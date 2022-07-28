"هيئة الطيران" تمنح "مناسك" رخصة تشغيل ناقل جوي وطني جديد

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة مشغل جوي لشركة طيران "مناسك" لمشاركة الناقلات الوطنية الأخرى في نقل المسافرين، وخاصة خلال موسمي الحج والعمرة بعد استيفائها لكافة المتطلبات النظامية لتواكب ما تشهده المملكة من تطور تنموي واقتصادي على كافة الأصعدة، وخاصة في صناعة النقل الجوي.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران مناسك، الكابتن يوسف الجهني: "نفخر كناقل وطني حصولنا على هذا الترخيص الذي سيساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة أعداد المسافرين جواً".
وأعرب عن شكره وتقديره للهيئة العامة للطيران المدني لحرصها على دعم الشركات الوطنية وتنمية صناعة النقل الجوي، مضيفاً بأنه "من المتوقع أن تدشن انطلاقتها الأولى في الأيام القليلة المقبلة".
يذكر أن هيئة الطيران المدني أصدرت هذه الرخصة بعد أن تمكنت "مناسك" من استيفاء كافة المتطلبات الاقتصادية والتنظيمية، وشروط ومعايير السلامة الجوية اللازمة للحصول على هذه الرخصة.