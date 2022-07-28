"هيئة الطيران" تمنح "مناسك" رخصة تشغيل ناقل جوي وطني جديد

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة مشغل جوي لشركة طيران "مناسك" لمشاركة الناقلات الوطنية الأخرى في نقل المسافرين، وخاصة خلال موسمي الحج والعمرة بعد استيفائها لكافة المتطلبات النظامية لتواكب ما تشهده المملكة من تطور تنموي واقتصادي على كافة الأصعدة، وخاصة في صناعة النقل الجوي.