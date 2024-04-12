جازان.. الطلب على الأراضي السكنية يتراجع لأدنى مستوى له هذا العام

ويرى متعاملون في السوق بأن أحد أهم أسباب تراجع الطلب على الأراضي هو ارتفاع أسعار الفائدة وأيضًا دخول عددٍ من الأشهر التي يقل في الطلب ومنها رمضان وما بعده حتى إجازة عيد الأضحى، موضحين أن تراجع التمويل العقاري للأفراد من قِبل البنوك جاء بسبب خطوات التصحيح التي يشهدها السوق، لافتين إلى أن الطلب على الأراضي قل بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعارها حيث يفضل الكثير التوجه لشراء الجاهزة على الأراضي في الفترة الحالية.