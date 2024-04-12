جازان.. الطلب على الأراضي السكنية يتراجع لأدنى مستوى له هذا العام

رصدت "سبق" الطلب على الأراضي السكنية في جازان حيث سجلت عدد الصفقات أدنى مستوى لها هذا العام بتراجع بلغ 16 % للشهر الماضي بعد أن سجلت في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعًا بـ29 %.
ويأتي هذا التراجع على الطلب "الصفقات" متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والتضخم الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية والتي شكلت ضغطًا كبيرًا على السوق العقاري.
فيما شهدت قيمة الصفقات على الأراضي السكنية هي الأخرى الشهر الماضي تراجعًا بلغ 7.8 % بينما ارتفع متوسط سعر المتر للأراضي 13.8%.
ويرى متعاملون في السوق بأن أحد أهم أسباب تراجع الطلب على الأراضي هو ارتفاع أسعار الفائدة وأيضًا دخول عددٍ من الأشهر التي يقل في الطلب ومنها رمضان وما بعده حتى إجازة عيد الأضحى، موضحين أن تراجع التمويل العقاري للأفراد من قِبل البنوك جاء بسبب خطوات التصحيح التي يشهدها السوق، لافتين إلى أن الطلب على الأراضي قل بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعارها حيث يفضل الكثير التوجه لشراء الجاهزة على الأراضي في الفترة الحالية.
وجاءت أسعار متوسط متر الأراضي خلال الأعوام الثلاثة الماضية -وفقًا لرصد "سبق"- على النحو الآتي:
في عام 2021 سجل 687 ريالاً، وفي العام الذي يليه 2022 بدأ المؤشر في الاتجاه نحو الانخفاض؛ إذ بلغ متوسط سعر المتر 580 ريالاً بنسبة تراجع 15.7 %، واستمر المؤشر في التراجع بعام 2023؛ إذ سجل قيمة متوسط المتر 368 ريالاً بانخفاض بلغ 36.6 .%
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أكدت في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات.
وشهد حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدم من شركات التمويل بالسعودية تراجع بنحو 1.8% بنهاية شهر فبراير الماضي على أساس شهري، ليبلغ 268 مليون ريال مقارنة بـ 273 مليون ريال لشهر يناير من العام الجاري، وعلى أساس سنوي سجلت تراجعًا أيضًا بنحو 5.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.