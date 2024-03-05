"الجوازات" تستعرض "جهاز "ترجمة ثنائية" يعمل إلكترونيًا ويترجم 137 لغة بـ"مؤتمر ليب"

وتعرف زوار جناح وزارة الداخلية، على جهاز الترجمة الفورية، الذي يعمل إلكترونيًا بـ 137 لغة، ويساعد على إنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة عالية، ويتم استخدامه في المنافذ الدولية وأثناء موسمي الحج والعمرة لتسهيل لغة التواصل مع ضيوف الرحمن، ويدعم ترجمة نصوص الصور، والمسافرين الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة.