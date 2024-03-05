محليات
"الجوازات" تستعرض "جهاز "ترجمة ثنائية" يعمل إلكترونيًا ويترجم 137 لغة بـ"مؤتمر ليب"
استعرضت المديرية العامة للجوازات، في جناح وزارة الداخلية بمؤتمر (ليب 2024) المقام في الرياض ، جهاز ترجمة ثنائية اللغة باستخدام تقنية الذكاء الصناعي.
وتعرف زوار جناح وزارة الداخلية، على جهاز الترجمة الفورية، الذي يعمل إلكترونيًا بـ 137 لغة، ويساعد على إنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة عالية، ويتم استخدامه في المنافذ الدولية وأثناء موسمي الحج والعمرة لتسهيل لغة التواصل مع ضيوف الرحمن، ويدعم ترجمة نصوص الصور، والمسافرين الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة.
وتشارك وزارة الداخلية في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم (ليب 2024)، الذي يمثل محورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا، بمشاركة أكثر من (450) شركة، و(180) دولة، و(902) جهة.