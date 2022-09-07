"التجارة": 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلك

وبناء على نتائج الاستبانة أقرّت الوزارة 10 مبادرات لتطوير عمل المتاجر الإلكترونية، وهي:

1. إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء كل المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج.

2. توسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل، تدريجياً بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة وعدم حصرها في المدن الرئيسية.

3. تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات.

4. إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة (مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها).

5. توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ.

6. تسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك.

7. رفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء التي تبين مدى التزام المتاجر بحقوق المستهلكين، وتحديات ذلك.

8. إطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتأريخ موعد وصول السلعة عند شرائها.

9. إضافة فيديو توضيحي للمنتج باللغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه، بالإضافة لتوفير صور من زوايا مختلفة للمنتج.

10. توظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.