اختتام المعرض التفاعلي الأول للتصلب المتعدد الذي نظّمته جمعية "أرفى"

نُظّم المعرض بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات صحية، وجهات من البحرين والإمارات العربية المتحدة، وقد كان المعرض مخصصًا لتوعية المجتمع بمرض التصلب المتعدد، ويستهدف الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات الطبية؛ لزيادة معرفتهم العلمية بالتصلب المتعدد؛ حيث تَضَمن شاشات تفاعلية توعوية ركزت على التعريف بالمرض وتاريخ التصلب وبداياته الأولى وأحدث وسائل التشخيص والعلاج، وكذلك الأعراض المبكرة التي يمكن من خلالها اكتشاف المرض في مراحله الأولى.