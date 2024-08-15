مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11915 نقطة

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، وساسكو، والبحر الأحمر، والعقارية، وأسترا الصناعية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تالكو، والأبحاث والإعلام، ورسن، وتشب، وأسمنت اليمامة؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و1.73%.